В Израиле обнаружены более 100 тел мирных жителей ВИДЕО
Члены израильской общественной организации ЗАКА, которая занимается добровольной спасательной деятельностью, обнаружили 108 тел в кибуце Беэри, расположенном на юге страны, сообщила газета The Times of Israel.
По их словам, число жертв может еще увеличиться, поскольку кибуц полностью разрушен в результате нападения радикалов ХАМАС. В нем проживало около 1 тыс. человек.
October 9, 2023
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!