Махмуд Аббас едет в Россию

Посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль сообщил о подготовке визита главы Палестинской администрации Махмуда Аббаса в Россию.

"С Москвой мы поддерживаем ежедневные контакты, сейчас идет подготовка визита президента Аббаса в Москву", - сказал Нофаль.

Отвечая на вопрос о возможности переговоров в Москве лидеров Палестины и Израиля, он заявил, что "такой возможности больше нет".

"С существующим кабинетом министров Израиля мы не можем продолжать такую работу. Мы считаем, что международное сообщество должно вмешаться, мы считаем, что произошедшее в Газе – серьезный сигнал международному сообществу принять меры", - добавил Нофаль.

По его словам, необходимо "возобновить переговоры под эгидой ближневосточного квартета при участии заинтересованных стран".