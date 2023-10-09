Путин и Эрдоган хотят помирить Израиль и палестинцев

«Кремль мог бы стать посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Палестинской автономией.

В ближайшее время в Москве ждут главу Палестины Махмуда Аббаса. Возможно, что Сочи посетят также премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Переговоры в формате Путин - Эрдоган - Нетаньяху - Аббас могут выработать мирную формулу», - говорится в сообщении.

Отмечается, что российский МИД активно контактирует со всеми сторонами конфликта. При этом ХАМАС настаивает, чтобы гарантом процессов выступили США.