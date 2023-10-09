Израиль пригрозил уничтожить Асада

Руководство Израиля предупредило лидера «Хезболлы», что в случае ее вступления в военные действия будет нанесен сокрушительный удар по президенту Сирии Башару Асаду, сообщает издание Israel Radar в соцсети Х.

«Армия обороны Израиля уничтожит Дамаск, нацелится на президента Сирии Асада, если «Хезболла» вступит в войну; военные корабли США поддержат Израиль в войне», - отмечается в публикации.