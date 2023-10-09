Французские военные в Армении ФОТО
Франция направила в Армению 56 военнослужащих гражданской обороны для участия в учениях спасателей HOPE FSX 2023, сообщил посол Франции Оливье Декотиньи.
По его данным, в Армению прибыли 56 служащих гражданской обороны Франции, 2 самолета типа Dash, 8 тонн оборудования и 2 собаки-спасателя.
Как сообщило МВД Армении, в стране стартовали международные командно-штабные учения спасателей HOPE FSX 2023. В них принимают участие спасатели из Армении, Грузии, Кипра, Греции, Франции, Черногории и Северной Македонии.