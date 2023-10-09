Миллиардер Фридман вернулся из Израиля в Москву

Миллиардер и сооснователь "Альфа-групп" Михаил Фридман переехал из Великобритании в Израиль, заявил РБК источник, близкий к бизнесмену.

Информацию изданию подтвердили и в "Альфа-Групп", добавив, что сейчас бизнесмен находится в Москве и теперь планирует посещать Россию регулярно.

Позднее Фридман в беседе с агентством Bloomberg заявил, что переехал в Израиль неделю назад, но на фоне военных действий после нападения на страну радикальной группировки ХАМАС улетел в Москву. "Когда все уляжется, я планирую вернуться в Израиль и жить там постоянно", — сказал бизнесмен.