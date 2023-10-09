Мишель за помощь Палестине

ЕС не должен прекращать оказывать помощь Палестине, заявил председатель Европейского Совета Шарль Мишель.

"Ничто не может оправдать чудовищные террористические атаки и преступления, совершенные ХАМАС против Израиля и его народа. Израиль имеет право на самооборону, и любая военная операция должна проводиться в соответствии с нормами международного права", - написал он в соцсети Х.

При этом Мишель выразил мнение, что прекращение гуманитарной помощи и помощи "в целях развития" палестинцам может быть использовано ХАМАС и привести к усилению напряженности и ненависти.