Эмираты предупреждают Асада

Объединенные Арабские Эмираты предостерегли правительство Сирии от вмешательства в войну между палестинским движением ХАМАС и Израилем, сообщает портал Axios со ссылкой на два осведомленных источника.

«ОАЭ предупредили режим Асада в Сирии не вмешиваться в войну между движением ХАМАС и Израилем и не допустить нападений на Израиль с сирийской территории», - говорится в сообщении.

По данным портала, представители ОАЭ проинформировали администрацию президента США Джо Байдена о своих контактах с сирийскими чиновниками.