Война Израиля и ХАМАС продолжается: подробности

09:19

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по объектам движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба. «Армия обороны Израиля в настоящее время наносит широкомасштабные удары по многочисленным объектам, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа», - говорится в официальном Telegram-канале ведомства. Израильские СМИ пишут, что ЦАХАЛ проводит массированную атаку на цели ХАМАС в секторе Газа. ВВС атаковали цели в городе Хан-Юнис. Также сообщается, что ВВС ЦАХАЛ нанесли удар по объектам ХАМАС в лагере палестинских беженцев Ан-Нусейрат в центре сектора Газа.

Согласно сводке пресс-службы ЦАХАЛ, за минувшие сутки бойцы 401-й бронетанковой бригады ликвидировали десятки боевиков в населенных пунктах вокруг сектора Газа, эвакуировали множество раненых, оказали помощь в спасении заложников в десятках поселений. У боевиков ХАМАС было изъято большое количество оружия. По данным израильских СМИ, минувшей ночью израильская армия нанесла удары более чем по 200 военным объектам вооруженных формирований ХАМАС и «Исламского джихада» в секторе Газа. Также сообщается, что израильские военные самолеты провели атаку на иранский конвой вблизи ирако-сирийской границы в районе города Альбу-Кемаль на востоке Сирии. По словам представителя ЦАХАЛ, Армия обороны Израиля восстановила контроль над границей с сектором Газа. По его словам, за последний день ни один боевик не смог пересечь границу. Военные устанавливают мины близ брешей в заборе. На территории Израиля все еще скрывается небольшое число боевиков ХАМАС, добавил представитель армии.

В то же время палестинское агентство WAFA сообщает, что в городе Бейт-Лахия при бомбардировке ВВС Израиля в одном из домов погибла семья из 14 человек. В городе Хан-Юнис в ходе налета был разрушен единственный госпиталь. По данным Минздрава Палестины, число жертв среди мирного палестинского населения выросло за сутки с 424 до 704, свыше 3,9 тыс. получили ранения. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ сообщило, что более 70 тыс. палестинцев остались без крова.