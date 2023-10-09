Лавров обвиняет Запад: вносит «дестабилизацию на Южный Кавказ»

Брюссель, «заботясь о своих геополитических амбициях, навязывает свои «посреднические услуги» Азербайджану и Армении, привнося вместе с Вашингтоном дестабилизацию на Южный Кавказ». Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова «Соблюдение принципов Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи - залог международного мира и стабильности».

«Теперь, когда руководители Еревана и Баку урегулировали между собой вопрос взаимного признания суверенитета двух стран, пришла пора для налаживания мирной жизни, укрепления доверия. Российский миротворческий контингент готов всячески этому способствовать», – цитирует ТАСС главу российского дипведомства.