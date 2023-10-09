Движение ХАМАС открыто для обсуждения перемирия с Израилем, поскольку «достигло всех своих целей». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя движения Муссу Абу Марзука.

Предложение о прекращении огня палестинской группировке и Израилю ранее направил Египет. Каир предлагал установить перемирие до завершения обмена пленными.

МИД Израиля опровергал переговоры с ХАМАС. «Наше государство находится в состоянии войны, и мы считаем, что никакие переговоры в настоящий момент не являются возможными», — заявлял представитель министерства Лиор Хаят.