В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Физули.

10 октября очередная группа переселяющихся граждан была отправлена в Физули из жилого комплекса «Гобу Парк 3» в Гарадагском районе Баку. На этом этапе в Физули переселяется еще 21 семья – 88 человек. Они поселятся в заново отстроенных домах.

Таким образом, обеспечено постоянное проживание 165 семей, или 602 человек в городе Физули.