Израиль призвал жителей Газы перебираться в Египет

Израильские военные посоветовали всем палестинцам, покидающим сектор Газа, отправиться в Египет, передает Reuters.

«Я знаю, что контрольно-пропускной пункт Рафах все еще открыт», — заявил на брифинге представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ричард Хехт.

«Всем, кто может выбраться, я бы посоветовал выйти», — добавил он.

Переход на египетской границе часто используется жителями сектора Газа во время израильских операций против ХАМАС.