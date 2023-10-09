Израиль призвал жителей Газы перебираться в Египет
Израильские военные посоветовали всем палестинцам, покидающим сектор Газа, отправиться в Египет, передает Reuters.
«Я знаю, что контрольно-пропускной пункт Рафах все еще открыт», — заявил на брифинге представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ричард Хехт.
«Всем, кто может выбраться, я бы посоветовал выйти», — добавил он.
Переход на египетской границе часто используется жителями сектора Газа во время израильских операций против ХАМАС.
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