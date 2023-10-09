ХАМАС назвал тему переговоров с Россией

Палестинское движение ХАМАС поддерживает контакты с Россией по поводу израильских пленных, у которых второе гражданство российское, заявил член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук. Подробности переговоров он не привел.

«Находятся (среди удерживаемых в секторе Газа) десятки человек с двойным гражданством... У нас ведутся контакты с Россией, так как есть те, кто имеет российское гражданство», — сказал Абу-Марзук в интервью «Аль-Джазира».

Он также назвал «очень достойной» позицию России на заседании Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому конфликту. «Россия не позволила США и Израилю продвинуть свою резолюцию в Совете Безопасности», — сказал представитель ХАМАС.