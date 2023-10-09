О последних потерях в войне Израиля и ХАМАС
В ЦАХАЛ сообщили, что 900 израильтян погибли с начала войны между Израилем и ХАМАС, передает Sky News.
Кроме того, на израильской территории были обнаружены тела 1 500 боевиков ХАМАС, заявил представитель Армии обороны Израиля.
Также ЦАХАЛ опубликовал имена 123 солдат, погибших с начала войны.
Между тем было подтверждено, что один подполковник израильской армии погиб в перестрелке на северной границе с Ливаном, хотя точно неизвестно, произошло ли это в ходе столкновения с движением «Хезболла».