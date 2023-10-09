В Финляндии хотят проще изымать недвижимость у россиян

Финские власти рассматривают возможность упрощения процедуры изъятия недвижимости у граждан России. Об этом сообщила министр юстиции Финляндии Лина Мери, передает Yle.

Причиной стало увеличение числа случаев, когда российские владельцы не выполняют свои юридические обязательства, особенно в части уплаты налогов.

У россиян возникли трудности с оплатой налогов ввиду закрытия их счетов в финских банках, а также приостановки банковских операций между Финляндией и Россией.

Для погашения накопившихся долгов власти Финляндии предлагают передавать жилье во владение компаний. Также рассматривается возможность уведомления владельцев электронным путем. Изменения в законодательство планируется внести до 2027 года.