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Теперь не нужно ждать лета, чтобы наслаждаться курортными условиями. Xəzri Rezidens предлагает прекрасную возможность провести целый год в атмосфере морского отдыха, не уезжая за пределы своего комплекса. Имея квартиру в комплексе премиум-класса Xəzri Rezidens с закрытым и зеленым двором, расположенном на берегу Каспийского моря, вы будете отдыхать всей семьей круглый год. Премиальная инфраструктура комплекса создана для комфорта вас и вашей семьи.

В комплексе есть подземная парковка, закрытый и большой двор, игровые участки для детей и спортивная площадка. Также на территории комплекса планируется деятельность общественных объектов, таких как фитнес-центр, маркет, детский сад, кафе и ресторан. С ежемесячным платежом всего от 604 AZN вы обретаете статус резидента Xəzri Rezidens.