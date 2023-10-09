Хорошие новости: Курорт круглый год! фото
Теперь не нужно ждать лета, чтобы наслаждаться курортными условиями. Xəzri Rezidens предлагает прекрасную возможность провести целый год в атмосфере морского отдыха, не уезжая за пределы своего комплекса.
Имея квартиру в комплексе премиум-класса Xəzri Rezidens с закрытым и зеленым двором, расположенном на берегу Каспийского моря, вы будете отдыхать всей семьей круглый год. Премиальная инфраструктура комплекса создана для комфорта вас и вашей семьи.
В комплексе есть подземная парковка, закрытый и большой двор, игровые участки для детей и спортивная площадка. Также на территории комплекса планируется деятельность общественных объектов, таких как фитнес-центр, маркет, детский сад, кафе и ресторан.
С ежемесячным платежом всего от 604 AZN вы обретаете статус резидента Xəzri Rezidens.
Кроме того, Xəzri Rezidens предлагает прекрасную возможность для тех, кто хочет начать или развивать свой бизнес. Вы можете арендовать коммерческие площади, расположенные в комплексе, всего за 5 AZN/кв.м в месяц и использовать их под маркет, аптеку, фитнес-зал, кафе, образовательный центр или другой общественный объект.
Для получения подробной информации о Xəzri Rezidens и возможности стать резидентом этого уникального жилого комплекса посетите наш официальный веб-сайт http://xazrirezidens.az/ или свяжитесь с нами по номеру *5775. Не упустите шанс на идеальный образ жизни у моря. Xəzri Rezidens ждет вас!