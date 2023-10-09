Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 10:37

Вслед за Индией Франция готовится стать новым «внерегиональным» поставщиком оружия Армении. Об этом заявила глава МИД Французской Республики Катрин Колонна во время недавнего визита в Ереван. «Франция дала согласие на подписание контракта с Арменией, который позволить наладить поставки военной техники, чтобы страна могла обеспечить свою защиту, - заявил глава французской дипломатии и добавила. - Понятно, что пока я не могу подробно остановиться на этом вопросе».

Как уже сообщалось, агрессивная поддержка Еревана, оказываемая Францией, встретила в Азербайджане полное непонимание и стала причиной того, что президент Ильхам Алиев отказался участвовать в саммите «Европейского политического сообщества», состоявшегося на прошлой неделе в испанской Гранаде. В результате, запланированные в рамках саммита переговоры главы государства с премьер-министром Армении Николом Пашиняном при посредничестве Эммануэля Макрона не состоялись. Позже в ходе телефонного разговора с Шарлем Мишелем, председателем Совета Евросоюза (Мишель является близким соратником Макрона, - ред.) Ильхам Алиев предупредил, что если в регионе разгорится новый конфликт, ответственность за это ляжет на Францию. Параллельно эксперты задаются вопросом, какое именно оружие Франция может продавать Армении, и каков вообще экспортный потенциал Парижа? Согласно отчетам международных институтов, за последние годы Франция стремительно наращивает экспорт вооружений, заняв в этой области лидирующие позиции. По отчету Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) и другим международным данным, ожидается, что Франция скоро опередит Российскую Федерацию по экспорту оружия. SIPRI утверждает, что в период с 2018 по 2022 годы доля Франции на глобальном рынке вооружений возросла с 7,1 до 11 процентов, в то время, как доля России сократилась за аналогичный период с 22 до 16 процентов. Причины столь резкого сокращения доли Москвы на рынке вооружений понятны: Россия сосредоточила сегодня весь свой военный потенциал на войне в Украине и, как следствие, у нее мало оружия, которое можно было бы продать иностранным заказчикам.

Также по имиджу России, как производителя качественных вооружений, ощутимо ударила 44-дневная война в Карабахе. Достаточно напомнить, что Индия, которая до последних лет была ведущим импортером широкого спектра продукции российского военпрома, уже ищет и находит альтернативы, в том числе, в той же Франции. Свои позиции на мировом рынке Париж укрепляет главным образом за счет компаний Dassault Aviation и Naval Group. Первая производит истребители Rafale, спрос на которые за последние годы резко вырос. Франция ежегодно экспортирует их на миллиарды евро. Как показывает практика, Rafale оказался высококачественным и универсальным истребителем, отвечающим высоким требованиям пилотов. В настоящее время эти истребители состоят на вооружении ВВС Греции, Катара, Индии Египта, а вскоре должны появиться в Хорватии, Индонезии и Объединенных Арабских Эмиратах. Известно, что в 2021 году ОАЭ заказали 80 единиц Rafale F-4.

Что же касается компании Naval Group, то она экспортирует боевые корабли различных типов, в том числе, дизель-электрические подводные лодки, также значительно укрепляя позиции Франции на мировом рынке вооружений. В то же время, по мнению экспертов, вариант, при котором Армения станет приобретать что-то у этих компаний, практически исключен. В частности, у Еревана нет возможности покупать истребители Rafale, поскольку их приобретение, а также подготовка пилотов и инфраструктуры потребует миллиарды долларов. Разумеется, Армения, у которой нет выхода к морю, не станет покупать и боевые корабли с подводными лодками. Так что, речь может идти только о системах ПВО, различной бронетехнике и артиллерийских установках, в том числе, противотанковых ракетных комплексах и других системах вооружения, предназначенных для сухопутных войск. По сообщениям армянских источников, страна заинтересована в покупке у Франции зенитно-ракетных комплексов SAMP-T и уже ведет переговоры. SAMP-T производится французской компанией MBDA Systems и в настоящее время состоит на вооружении Франции, Италии и Украины. Кстати, в 2018 году Азербайджан также был заинтересован в покупке этих комплексов, но позже сделал выбор в пользу израильских Barak-8.

Поставка Францией зенитно-ракетных комплексов SAMP-T и другого вооружения в Армению зависят от многих факторов. Наиболее важным, несомненно, является финансовый. Военный бюджет Армении не позволяет закупать во Франции вооружение и военную технику крупными партиями. Поэтому речь может идти об ограниченных, возможно, символических поставках. С другой стороны, Франция, как один из ведущих членов западной коалиции, поддерживающей Украину, поставляет для ВСУ из своего арсенала различное вооружение и военную технику, в том числе, боеприпасы. Поэтому большим количеством необходимого оружия Париж сегодня похвастать не может. Однако необходимо учитывать влияние политических факторов на планы Франции по вооружению Армении. Нынешняя открыто проармянская политика Макрона препятствует дипломатии Парижа на Южном Кавказе и подрывает его позиции в регионе. Например, французский исследователь Николя Монсо из Университета Бордо указывает в интервью Al-Monitor, что стремление Парижа продемонстрировать поддержку Еревану может поставить его в трудное положение по отношению к Анкаре.