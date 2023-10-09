ХАМАС сравнил армию Израиля с «бумажным тигром»

Бараке отметил, что «только горстка командиров ХАМАС знала о нулевом часе», и опроверг информацию о причастности Ирана к планированию атаки.

Бараке также заявил, что ХАМАС самостоятельно производит ракеты и обучает боевиков с 2014 года. Он опроверг предположения, что целью нападения ХАМАС был подрыв усилий США убедить Саудовскую Аравию наладить отношения с Израилем.

По его словам, атака была спровоцирована действиями израильского правительства, включая «провокационные визиты» в Иерусалиме.

Он добавил: «Мы были удивлены этим великим крахом. Мы планировали добиться определенных успехов и взять пленных. Эта армия (Израиля - ред.) была бумажным тигром».

Однако Associated Press выразило сомнение в правдивости слов Бараке, учитывая масштаб вторжения, в котором были задействованы около тысячи боевиков, атаковавших с суши, моря и даже с помощью моторизованных парапланов.