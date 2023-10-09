Соратник Пашиняна избран мэром Еревана
Совет старейшин Еревана избрал кандидата от партии «Гражданский договор» Тиграна Авиняна мэром Еревана.
Согласно сообщению армянских СМИ, голосование состоялось на первом заседании Совета старейшин армянской столицы.
В заседании участвовали 37 из 65 членов Совета старейшин, что обеспечило кворум. Была выдвинута только одна кандидатура - представителя «Гражданского договора» Тиграна Авиняна.
Оппозиционный блок «Мать Армения» и партия экс-мэра Айка Марутяна «Национальный прогресс» решили не участвовать в первом заседании, чтобы провалить его и провести повторные выборы. Лидер «Общественного голоса» Вардан Гукасян заявил, что против повторных выборов и поддержит кандидата действующей власти, чем представителей прошлой.