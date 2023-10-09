Франция и Испания против заморозки помощи Евросоюза палестинцам

Франция выступает против приостановки помощи со стороны Европейского союза палестинскому населению. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на МИД республики.

«Мы не поддерживаем приостановку помощи, которая направляется непосредственно палестинскому народу. Вчера мы ясно дали это понять Еврокомиссии», - приводит агентство заявление французского внешнеполитического ведомства.

Власти Испании также считают, что палестинскому народу, вероятно, потребуется больше помощи, поэтому прекращение оказания поддержки может быть контрпродуктивным. Об этом заявил исполняющий обязанности главы МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес в интервью радиостанции Cadena SER.

«Не может быть меньше помощи Палестине, а скорее больше помощи, - отметил дипломат. - Все указывает на то, что нам потребуется много гуманитарной помощи. Мы не можем смешивать такую террористическую группу, как ХАМАС, со всем палестинским народом, населением, которое имеет огромные потребности».

Накануне еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархейи объявил о заморозке помощи Палестине на €691 млн. Он подчеркнул, что «все платежи будут приостановлены, все проекты будут пересмотрены».