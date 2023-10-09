Икрам Нур, автор haqqin.az 11:54

Глава МИД Ливана Абдалла Бухабиб заявил, что его правительство получило гарантии от «Хезболлы» о том, что движение не присоединится к боям между Израилем и ХАМАС. Временный, но от того не менее громкий успех атаки ХАМАС на Израиль сделал одним из самых актуальных вопросов вступление в этот конфликт движения «Хезболла». Подобный сценарий серьезно осложнил бы положение еврейского государства, но пока нет признаков того, что он вообще будет реализован.

Да, что-то там на границе произошло, бойцы «Хезболлы» постреляли в сторону Израиля из минометов, израильтяне, естественно, ответили – но пока это все. Остальная солидарность с ХАМАС – только на словах. Что, нужно признать, является обычной тактикой «Хезболлы» в ситуациях обострения израильско-палестинского конфликта. Оружие – да, подготовка боевиков в лагерях движения на территории Ливана – без проблем, но прямое выступление, открытие «второго фронта» – категорически нет. И дело даже не в каких-то гарантиях ливанскому правительству и соответствующих заявлениях главы ливанского МИД. Что политики в Ливане, что лидеры «Хезболлы» – известные полные хозяева своих слов: как дали, так и назад возьмут. Причины того, что «Хезболла» остается в стороне, куда глубже. Как мудрено выразился на днях депутат парламента Ливана от Движения Амаль, союзного «Хезболле», Мухаммад Хаваджа, «потенциально Сопротивление может в полную силу присоединиться к противостоянию, но пока время не пришло. Это будет решать мудрое руководство сопротивления». В переводе с политического это звучит так: «Если бы ХАМАС удалось нанести серьезное военное поражение Израилю, существенно ослабившее ЦАХАЛ, создать в еврейском государстве хаос и панику – ух, мы бы тогда по сионистскому образованию ударили! И в море бы его сбросили, как предлагает верховный лидер, счастья ему и долгих лет». Но раз уж этого не случилось, нужно решение «мудрого руководства».

Что вполне логично. Судите сами, у движения хорошо налаженный бизнес в долине Бекаа - тучные овечьи стада, бескрайние виноградники, масса мелких предприятий и небольших заводиков по производству наркотиков, доходы от контрабанды оружия и наркотрафика, включая сирийский, с каждого их которых в казну «Хезболлы» падает своя немалая копеечка. И все это ставить под угрозу «солидарности с палестинцами»? На идеологическом уровне это еще и срабатывает. Но только до определенного предела. А с какой такой радости отлаженный бизнес «Хезболлы» должен лишаться прибыли из-за «каких-то там палестинцев»? А именно такие настроения царят на арабском Востоке. В целом палестинцам все сочувствуют, солидарность на высшем уровне – но только до того момента, когда эта солидарность не залазит в кошелек. В этом отношении, что бы там не говорили об «арабской улице», она мало чем отличается от улицы европейской. Палестинские страдания, конечно, это жесть, надо бы как-то их прекратить, но только не за счет нашего кошелька.