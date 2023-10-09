Скандальную автостоянку в центре Баку ликвидировали

Водителям и пешеходам хорошо известна «автомобильная парковка» на пересечении улиц Азиза Алиева и Истиглалият в Сабаильском районе Баку. Теперь она канула в Лету. Территория с автостоянкой между зданиями Музея литературы имени Низами и Конституционного суда, ниже Шемахинских ворот Ичеришехер, уже освобождена, созданы условия для безопасного передвижения пешеходов.

Напомним, долгие годы доходы от этого скандального объекта шли неизвестно куда, обходя государственный бюджет. В ходе расследований, проведенных сотрудниками Агентства наземного транспорта Азербайджана, было установлено, что некогда здесь были сняты заграждения и созданы незаконные парковочные места. Устранение препятствий и использование территории под парковку создавали трудности для пешеходов и опасные условия для передвижения.

Руководствуясь тем, что данная территория является частью проекта, разработанного с целью расширения площади пешеходных зон в Баку, Агентство наземного транспорта Азербайджана совместно с сотрудниками других соответствующих учреждений осмотрели территорию и восстановили незаконно демонтированные заграждения. Таким образом, обеспечено безопасное передвижение пешеходов.

По словам независимого эксперта Рауфа Агамирзоева, это создает возможность для свободного передвижения гостей и жителей Баку в направлении площади Фонтанов и, соответственно, оживит данную пешеходную часть на улице Истиглалият.