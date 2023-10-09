Израиль заставит республиканцев США сжалиться над Украиной?

Белый дом рассматривает возможность объединить в один запрос в Конгресс просьбу о военной помощи Израилю и Украине в надежде получить поддержку по Украине , сообщает The Washington Post.

Два анонимных источника из администрации США указали, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Один из них выразил мнение: «Такой шаг может иметь смысл, поскольку он «заблокирует» ультраправых, которые выступают против помощи Украине, но поддерживают Израиль».

По данным источников, запрос от Белого дома может быть представлен уже на следующей неделе. Оба партийных крыла в Конгрессе выразили поддержку Израилю, но некоторые консервативные члены против помощи Украине.

Представители Белого дома и проукраинские конгрессмены полагают, что объединение запросов может побудить больше республиканцев поддержать пакет помощи, не желая блокировать поддержку Израилю.