Российские военные корабли в Баку фото
Два военных корабля Каспийской флотилии ВМФ России прибыли в Баку с неофициальным дружественным визитом, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Членов экипажа кораблей встретили представители Военно-морских сил Азербайджанской Республики. В ходе визита запланирована экскурсия экипажей кораблей для ознакомления с культурно-историческими памятниками Баку, а также встреча в рамках спортивных состязаний.
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