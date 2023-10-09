Израиль показал, как надо проводить мобилизацию
Израильская армия призвала за 48 часов 300 тыс. резервистов в связи с началом военных действий вокруг сектора Газа, недостатка боевого оснащения нет. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.
«ЦАХАЛ призвал 300 тыс. резервистов за 48 часов. ЦАХАЛ предоставляет боевое оснащение в соответствии с приоритетами. Недостатка нет», - говорится в заявлении.
В пресс-службе добавили, что «с сегодняшнего утра открывается круглосуточный колл-центр, где командиры и солдаты смогут сообщать о возможных недостатках материально-технического обеспечения».
«Центр был открыт для того, чтобы понять, где есть конкретные пробелы и как можно скорее доставить туда продукты питания, оборудование и логистику», - продолжили в ведомстве.