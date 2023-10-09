Бакинский суд вынес приговор гражданину Ирана

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс в отношении 48-летнего гражданина Ирана Астана Бабака Солеймана, обвиняемого в шпионаже в пользу Ирана.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Шалалы Гасановой Астан Бабак был приговорен к 12 годам лишения свободы.

Отметим, что Бабак был задержан 27 мая этого года, ему предъявили обвинение в шпионаже и арестовали.