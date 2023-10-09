Война между Израилем и движением ХАМАС может привести к ужесточению санкций США против Ирана, поддерживающего Палестину, поставить под угрозу перспективы нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем, а также «расширить конфликт на Ближнем Востоке». Как сообщила газета Politico, любое из этих последствий может в свою очередь привести к резкому скачку цен на топливо.

По оценке Энди Липоу, главы энергетической консалтинговой компании Lipow Oil Associates, слова которого приводит издание, цены, скорее всего, вырастут «не столько потому, что конфликт влияет на поставки нефти в данный момент, сколько из-за опасений, что в него могут быть вовлечены другие игроки, например, Иран, который поддерживает ХАМАС».

Указывается, что некоторые аналитики энергетической отрасли полагают, что президент США Джо Байден действительно ужесточит санкции в отношении Ирана. Специалисты полагают, что тогда «мировые цены на нефть могут превысить символический ориентир в $100 за баррель», говорится в публикации.