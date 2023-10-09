Тегеран не причастен к нападению ХАМАС на Израиль, но приветствовал «непоправимое» военное поражение Израиля и провал его разведки, заявил, выступая на иранском телевидении, духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

В своем первом после нападения выступлении Хаменеи сказал: «Мы целуем руки тем, кто планировал нападение на сионистский режим». «В этой катастрофе виноваты действия самого сионистского режима», - заявил он.

В понедельник заместитель советника по национальной безопасности США Джон Файнер заявил, что, хотя США считают Иран причастным к атакам ХАМАС на Израиль, на данный момент у США нет «прямой информации», связывающей Тегеран с этими атаками. Республиканцы в США резко критикуют администрацию Джо Байдена за принятое в конце сентября решение передать Тегерану замороженные активы на 6 млрд долларов, которое, как они считают, развязало Ирану руки в подготовке нападения на Израиль.