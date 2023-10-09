Хаменеи: Иран целует руки тем, кто напал на Израиль обновлено 13:45
Тегеран не причастен к нападению ХАМАС на Израиль, но приветствовал «непоправимое» военное поражение Израиля и провал его разведки, заявил, выступая на иранском телевидении, духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
В своем первом после нападения выступлении Хаменеи сказал: «Мы целуем руки тем, кто планировал нападение на сионистский режим». «В этой катастрофе виноваты действия самого сионистского режима», - заявил он.
В понедельник заместитель советника по национальной безопасности США Джон Файнер заявил, что, хотя США считают Иран причастным к атакам ХАМАС на Израиль, на данный момент у США нет «прямой информации», связывающей Тегеран с этими атаками. Республиканцы в США резко критикуют администрацию Джо Байдена за принятое в конце сентября решение передать Тегерану замороженные активы на 6 млрд долларов, которое, как они считают, развязало Ирану руки в подготовке нападения на Израиль.
* * * 13:05
Боевики ХАМАС нанесли «необратимое поражение» Израилю в военном отношении, считает верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
«В данном случае 15-го числа месяца Мехр (7 октября) оккупационный сионистский режим потерпел необратимое поражение как в военном, так и разведывательном отношении», - цитирует его агентство Tasnim.
«Все говорили, что поражение невозможно», - добавил Хаменеи, отметив, что действия ХАМАС разрушили «некоторые основы суверенитета оккупационного режима, восстановить которые будет не так-то просто».
Ранее американская The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором говорилось, что Иран помогал ХАМАС спланировать атаку на Израиль, а также на встрече в Бейруте 2 октября одобрил ее осуществление. В свою очередь, постоянное представительство Ирана при ООН заявило порталу Amwaj.media, что палестинское сопротивление принимает решения самостоятельно.
9 октября официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани Чафи, комментируя угрозы в адрес Тегерана, связанные с якобы имевшей место поддержкой Тегераном ХАМАС при нападении на Израиль, заявил, что ИРИ ответит на любые действия против нее в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта.