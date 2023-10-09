Боррель и Абдоллахиан провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между верховным представителем Евросоюза по внешней политике и вопросам безопасности Жозепом Боррелем и министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом, сообщил Боррель в соцсети Х.

«Вчера ночью во время телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Амиром Абдоллахианом я подтвердил самое решительное осуждение варварских нападений ХАМАС на Израиль и выразил глубокое сожаление по поводу гибели людей. Ничто не может оправдать такие гнусные теракты и их поддержку», - отметил Боррель.