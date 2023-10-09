Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 12:58

Как уже неоднократно сообщалось, администрация Джо Байдена столкнулась с серьезным противодействием республиканцев Палате представителей Конгресса по вопросу о продолжении военной помощи Украине. Конгрессмены говорят, что они «не хотят тратить деньги американских налогоплательщиков на войну в тысячах километрах от США». А вот за немедленные поставки вооружений Израилю там все – как ультраправые республиканцы, сторонники Трампа, так и умеренные законодатели – обеими руками, хотя Израиль также от Америки далеко. Но он – главный союзник США, а Украина нет.

В этой ситуации Белый дом принял соломоново решение - увязать два пакета вместе. Задумка такая — конгрессмены не могут отклонить пакет военной помощи Израилю. А в него можно было бы включить и помощь многострадальной Украине. И таким образом можно было бы «заглушить крайне правых». Как рассчитывает Байден и его советники, а также проукраинские конгрессмены, увязка двух пакетов создаст такую ситуацию, когда республиканцы вынуждены будут срочно проголосовать, учитывая, что Израиль после массированной атаки ХАМАС находится в состоянии войны. План, безусловно, смелый, хотя далеко не все в Вашингтоне уверены, что Белому дому удастся увязать эти два пакета помощи. Как говорит Ариэль Коэн, сотрудник Евразийского Центра Атлантического совета, он «поддерживает оба пакета, но не думает, что их надо связывать вместе, чтобы не чрезмерно политизировать помощь Израилю». Однако президент Байден, похоже, намерен пробивать этот план и об этом он, как ожидается, объявит во вторник в своем выступлении, касающемся нападения ХАМАС на Израиль.

На его стороне поддержка абсолютного большинства американских сенаторов. Как пишет в газете The Wall Street Journal лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, выступающий не только за сохранение, но и за увеличение военной помощи Украине, «мир в Израиле увидел лицо зла, и тот, кто живет на демократическом Западе, должен понимать, что это варварство, как и то, что демонстрирует Россия в Украине, угрожает всем нам». Трудность для прохождения любого пакета в палате заключается в том, что там после того как ультраправые свергли спикера Кевина Маккарти, эта позиция остается вакантной, а без этого конгрессмены не могут принять никакой билль по военной помощи зарубежным странам. Хаос в палате продолжается, и теперь стрелы летят в тех самых трампистов, которые так некстати вызвали этот переполох. Ряд конгрессменов высказывается за отставку Мэтта Гэтца, который инициировал процесс против Маккарти, и даже предлагает восстановить последнего в должности. Белый дом говорит, что сейчас ему не нужно согласие Конгресса на выделение помощи Израилю, хотя для того, чтобы пополнить склады Пентагона, такое одобрение понадобится.