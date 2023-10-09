Армия Израиля: командирам ХАМАС негде спрятаться
Израильские военные наносят интенсивные авиаудары по объектам группировки ХАМАС в секторе Газа – удары наносятся волнами с интервалом примерно в четыре часа, информирует BBC.
По словам высокопоставленного представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирала Даниэля Хагари, командирам группировки в Газе укрыться негде. «Мы достанем их везде», - заверил Даниэль Хагари.
Кроме того, контр-адмирал сообщил, что за минувшую ночь на севере Израиля, в районе его границ с Ливаном и Сирией, никаких событий отмечено не было.