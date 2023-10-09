Убийцы Кямрана Бекирова предстанут перед судом

Завершено предварительное следствие по уголовному делу 68-летнего Мустафы Зейналова и 39-летнего Намика Алиева, обвиняемых в умышленном убийстве.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, материалы по уголовному делу направлены для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в производстве судьи Махиры Керимовой. Время подготовительного заседания суда пока не назначено.

Напомним, убийство произошло 6 апреля этого года в поселке Нардаран. Из-за денежного конфликта Кямран Бекиров был умышленно убит Мустафой Зейналовым и его родственником Намиком Алиевым. Тело Бекирова было обнаружено в колодце на территории Ляиш баглары. При Бекирове в день убийства было 300 тысяч манатов. Мустафу Зейналова и Намика Алиева задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное группой лиц, по предварительному сговору группой лиц, организованной группой или преступным сообществом (организацией) УК Азербайджана.