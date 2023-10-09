Бежать некуда: КПП между Газой и Египтом закрыт

Пограничный пункт Рафах на южной границе сектора Газа с Египтом был закрыт до дальнейших указаний, сообщил египетский источник в сфере безопасности агентству новостей dpa.

Ответные удары Израиля по Газе создают опасность как для мирного населения, так и для работников на пограничном пункте, сказал источник, добавив, что вдоль границы объявлено состояние повышенной готовности для предотвращения любых попыток проникновения.

Ранее представитель ЦАЛАХ Ричард Хехт порекомендовал палестинцам покинуть сектор Газа через КПП Рафах, однако Офис впоследствии скорректировал его заявления, сообщив, что пограничный пункт был закрыт сегодня.

«Армия обороны Израиля не контролирует этот пограничный пункт», — написал позже Хехт в соцсети Х.