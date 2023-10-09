Турция и Италия примут чемпионат Европы 2032 года

Италия и Турция совместно проведут чемпионат Европы по футболу 2032 года. Об этом было объявлено в ходе специальной церемонии в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, сообщает спортивное издание Fotomaç.

Заявка Италии и Турции была единственной, которая претендовала на проведение турнира.

Также во вторник стало известно, что чемпионат Европы 2028 года пройдет в Великобритании и Ирландии, их заявка также была единственной.