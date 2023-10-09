Северный Кипр канет в Лету? видео
В Турции начались дискуссии о смене названия Турецкой Республики Северного Кипра. Общественные и политические деятели предлагают убрать в названии республики слово «Северного». Об этом информируют турецкие СМИ.
Первым об этом заявил лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели. Он предложил переименовать Турецкую Республику Северного Кипра в «Государство Кипр». Президент ТРСК Эрсин Татар поддержал эту инициативу, раскритиковав позицию греческой администрации Кипра и подчеркнув исторические и культурные связи анатолийских турок с островом. Эту позицию разделил и бывший вице-президент Турции, депутат парламента Фуат Октай.
На собрании своей партии Девлет Бахчели заявил, что участие ТРСК в десятом саммите Организации тюркских государств, который состоится 3 ноября 2023 года в Казахстане, в качестве страны-наблюдателя будет важным шагом в признании турецкого Кипра. Бахчели подчеркнул: «Теперь нет необходимости говорить «Турецкая Республика Северного Кипра», следует говорить: «Государство Кипр».
«Организация тюркских государств будет развивать сильное сотрудничество, простирающееся от Будапешта до востока Каспия», - сказал Бахчели.
October 10, 2023
Президент ТРСК Эрсин Татар прокомментировал высказывания Девлета Бахчели, поблагодарив его за поддержку острова.
Татар заявил, что греческая администрация Кипра действует так, как будто «она единственная власть на острове»: «Если государство на юге представлено как Республика Кипр и пытается создать впечатление, что оно правительство всего острова, то наше государство на севере тоже не готово к федеративному управлению, это будет Кипрское Турецкое Государство».
Эрсин Татар также отметил: «Если греческая администрация утверждает, что она контролирует весь остров, мы уберем слово «Северного» из названия республики и заявим о наших правах на все моря».
Татар подчеркнул, что Кипр принадлежал Османской империи, но после того, как остров перешел под протекторат Великобритании, ситуация изменилась и попытки сделать турок меньшинством не увенчались успехом. Президент ТРСК также подчеркнул, что «Кипр – это кровь и душа турок и является частью анатолийской цивилизации».
О желании смены названия островного государства рассказал и Фуат Октай: «Мы больше не хотим произносить «Северный Кипр», выразив желание называть государство как «Кипрское Турецкое Государство».