Северный Кипр канет в Лету? видео

Ильгар Исмаилов

В Турции начались дискуссии о смене названия Турецкой Республики Северного Кипра. Общественные и политические деятели предлагают убрать в названии республики слово «Северного». Об этом информируют турецкие СМИ.

Первым об этом заявил лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели. Он предложил переименовать Турецкую Республику Северного Кипра в «Государство Кипр». Президент ТРСК Эрсин Татар поддержал эту инициативу, раскритиковав позицию греческой администрации Кипра и подчеркнув исторические и культурные связи анатолийских турок с островом. Эту позицию разделил и бывший вице-президент Турции, депутат парламента Фуат Октай.

На собрании своей партии Девлет Бахчели заявил, что участие ТРСК в десятом саммите Организации тюркских государств, который состоится 3 ноября 2023 года в Казахстане, в качестве страны-наблюдателя будет важным шагом в признании турецкого Кипра. Бахчели подчеркнул: «Теперь нет необходимости говорить «Турецкая Республика Северного Кипра», следует говорить: «Государство Кипр».

«Организация тюркских государств будет развивать сильное сотрудничество, простирающееся от Будапешта до востока Каспия», - сказал Бахчели.

Президент ТРСК Эрсин Татар прокомментировал высказывания Девлета Бахчели, поблагодарив его за поддержку острова.

Татар заявил, что греческая администрация Кипра действует так, как будто «она единственная власть на острове»: «Если государство на юге представлено как Республика Кипр и пытается создать впечатление, что оно правительство всего острова, то наше государство на севере тоже не готово к федеративному управлению, это будет Кипрское Турецкое Государство».

Эрсин Татар также отметил: «Если греческая администрация утверждает, что она контролирует весь остров, мы уберем слово «Северного» из названия республики и заявим о наших правах на все моря».

Татар подчеркнул, что Кипр принадлежал Османской империи, но после того, как остров перешел под протекторат Великобритании, ситуация изменилась и попытки сделать турок меньшинством не увенчались успехом. Президент ТРСК также подчеркнул, что «Кипр – это кровь и душа турок и является частью анатолийской цивилизации».

О желании смены названия островного государства рассказал и Фуат Октай: «Мы больше не хотим произносить «Северный Кипр», выразив желание называть государство как «Кипрское Турецкое Государство».