Ильгар Исмаилов 14:40

В Турции начались дискуссии о смене названия Турецкой Республики Северного Кипра. Общественные и политические деятели предлагают убрать в названии республики слово «Северного». Об этом информируют турецкие СМИ. Первым об этом заявил лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели. Он предложил переименовать Турецкую Республику Северного Кипра в «Государство Кипр». Президент ТРСК Эрсин Татар поддержал эту инициативу, раскритиковав позицию греческой администрации Кипра и подчеркнув исторические и культурные связи анатолийских турок с островом. Эту позицию разделил и бывший вице-президент Турции, депутат парламента Фуат Октай.

На собрании своей партии Девлет Бахчели заявил, что участие ТРСК в десятом саммите Организации тюркских государств, который состоится 3 ноября 2023 года в Казахстане, в качестве страны-наблюдателя будет важным шагом в признании турецкого Кипра. Бахчели подчеркнул: «Теперь нет необходимости говорить «Турецкая Республика Северного Кипра», следует говорить: «Государство Кипр». «Организация тюркских государств будет развивать сильное сотрудничество, простирающееся от Будапешта до востока Каспия», - сказал Бахчели.