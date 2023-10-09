Азербайджан на Всемирном конгрессе FIATA

Азербайджан на конгрессе, в котором приняли участие более 500 участников из около 70 стран и более 60 международных экспертов-докладчиков, специализирующихся в этой области, представила Ассоциация транспортных экспедиторских компаний Азербайджана, а также первый в стране частный учебно-тренировочный центр по подготовке кадров в сфере транспорта и логистики ООО AZTUGEM.

С 3 по 6 октября в столице Бельгии Брюсселе состоялся Всемирный конгресс FIATA (Международная федерация экспедиторских ассоциаций) под девизом «Меняющийся климат логистики».

Руководитель учебно-тренировочного учреждения AZTUGEM Ламия Халилова, назначенная ответственным координирующим лицом международной организации WILAT (Women In Logistics And Transport) по Азербайджану, в рамках конгресса встретилась с представителями ассоциаций и экспертами, а также президентом FIATA Иваном Петровым и председателем Главной национальной ассоциации экспедиторов Персидского залива. Также Халилова провела встречи с вице-президентом WILAT Global Надей Абдул Азиз, в рамках которых состоялся обмен мнениями по подготовке кадров, обучению и тренингу, повышению положения женщин в транспортно-логистическом секторе.

Программа Всемирного конгресса FIATA продолжилась презентациями экспертов, обменом мнениями и дискуссиями по таким панельным темам, как «Новые решения оцифровки (диджитализации) в сфере логистики и транспорта», «Будущее зеленой логистики», «Источники оптимизации управления рисками в сфере транспорта и логистики», «Продвижение профессионального образования в области транспорта и логистики».

Международная федерация экспедиторских ассоциаций (FIATA), действующая с 1926 года, центральный офис которой расположен в Женеве, в настоящее время объединяет 109 экспедиторских ассоциаций из более чем 150 стран, а также более 5 500 индивидуальных членских и более 40 000 транспортных и экспедиторских компаний.