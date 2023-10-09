Посольство США обращается к Баку и Еревану

Для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией странам необходимо вести диалог, говорится в публикации посольства США в Азербайджане в социальной сети Х.

"Вчера, находясь в Баку, старший советник Госдепа США по переговорам на Кавказе Луи Боно встретился с высокопоставленными официальными лицами, чтобы обсудить поддержку США сторонам (Азербайджану и Армении) в достижении прочного и достойного мира на Южном Кавказе. Диалог между Азербайджаном и Арменией необходим для нормализации отношений", - говорится в публикации.