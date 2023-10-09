ООН об обстановке в Карабахе

Миссия ООН по координации гуманитарных вопросов завершила недельную миссию в Азербайджан и Армению для выявления насущных потребностей людей в Карабахском регионе, а также беженцев в Армении.

Миссию возглавил директор по координации Рамеш Раджасингхам в сопровождении постоянного координатора ООН Владанки Андреевой и представителей агентств ООН в Карабахе.

Гражданская инфраструктура и дома, такие как школы, главная больница и жилые дома, остались нетронутыми. Во время этой поездки миссия не посещала сельскую местность, это произойдет в ближайшие дни и недели.