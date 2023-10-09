Рекордные потери Израиля за 15 лет

Число погибших израильтян в ходе агрессии ХАМАС на Израиль, начавшегося 7 октября, в три раза превышает общее число погибших граждан еврейского государства за последние 15 лет, сообщает Sky News.

Официальные данные о 900 погибших израильтянах в ходе вторжения ХАМАС резко выделяются на фоне общих потерь среди граждан Израиля за 15 лет. Стоит отметить, что число подтвержденных ООН жертв среди граждан Израиля с 2008 по 2022 год составило 308 человек.

Нижеприведенная диаграмма показывает динамику в числе погибших граждан Израиля в ходе конфликта, начиная с 2008 года.