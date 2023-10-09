Прокурор требует наказать офицеров, которые пытали азербайджанских солдат

В Сумгаитском суде продолжается судебный процесс по уголовному делу полковника Вусала Алескерова, бывшего начальника штаба, полковник-лейтенанта Рашида Нифталиева, военнослужащих-контрактников Рамиля Гараева и Рустама Алескерова, привлеченных к уголовной ответственности по «Тертерскому делу».

Корреспондент haqqin.az сообщает, что прокурор Орхан Самедов, выступая на состоявшемся сегодня заседании суда, потребовал приговорить Вусала Алескерова к 10 годам, Рустама Алескерова - к 12 годам, Рашида Нифталиева - к 9 годам и Рамиля Гараева - к 8 годам 6 месяцам лишения свободы.

Отметим, что указанные лица обвиняются в пытках военнослужащих, незаконном лишении их свободы и превышении должностных полномочий.

Вусал Алескеров, Рустам Алескеров, Рамиль Гараев и Рашид Нифталиев привлечены к ответственности по статьям 145.3 (незаконное лишение свободы), 293.2 (пытки, жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание, не признаваемое пыткой), 341.2.2 (превышение должностных полномочий) и 341.2.3 (злоупотребление властью, превышение или бездействие власти) УК Азербайджана.

