Число погибших иностранцев в Израиле растет

Четыре гражданина Франции погибли в ходе атак ХАМАС на Израиль, сообщило во вторник Министерство иностранных дел Франции, пишет CNN.

Еще тринадцать человек пропали без вести, и министерство не располагает информацией об их местонахождении. В заявлении МИД Франции говорится, что ситуация «очень тревожная», так как некоторые из пропавших без вести «очень вероятно были похищены».

Между тем число погибших граждан Таиланда в Израиле возросло до 18, сообщило во вторник Министерство иностранных дел Таиланда.