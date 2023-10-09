Нетаньяху создает чрезвычайное правительство
Лидеры партий правительственной коалиции поручили премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху сформировать правительство чрезвычайного положения. Об этом сообщили израильские СМИ со ссылкой на пресс-службу партии «Ликуд».
По ее данным, решение было принято единогласно. Все лидеры партий коалиции поддержали план создания правительства чрезвычайного положения и уполномочили Нетаньяху вести переговоры.
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