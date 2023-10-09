Сколько еще продлится нестабильная погода
В Баку и на Апшеронском полуострове с 11 по 12 октября ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, в отдельных частях полуострова - до 30-32 м/с, в районах Азербайджана до вечера 11 октября сохранятся неустойчивые погодные условия, местами дожди, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
В отдельных местах (Балакен-Шеки, Губа-Гусар, Карабах и Восточный Зангезур, Центральный Аран, Горный Ширван, Нахчыван, Ленкорань-Астара) осадки будут интенсивного ливневого характера, возможны грозы, град, в горных районах - снег.
Ожидается, что к утру 11-12 октября западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 23-25 м/с, днем 11 октября будет до 30 м/с.
Водность в реках увеличится, вероятно, пройдут кратковременные паводки.