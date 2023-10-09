Россия манит релокантов Магаданом

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин пообещал «обеспечить Магадан» вернувшимся в Россию релокантам, которые сочувствуют Украине.

«Тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы кровавому киевскому режиму, должен осознавать, что здесь его не только ждут, но, если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен», - сказал Володин.

Он добавил, что депутаты должны сделать все необходимое, чтобы в России не оказалось таких релокантов.