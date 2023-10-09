Россия манит релокантов Магаданом
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин пообещал «обеспечить Магадан» вернувшимся в Россию релокантам, которые сочувствуют Украине.
«Тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы кровавому киевскому режиму, должен осознавать, что здесь его не только ждут, но, если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен», - сказал Володин.
Он добавил, что депутаты должны сделать все необходимое, чтобы в России не оказалось таких релокантов.
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