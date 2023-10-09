Сунак обещает наказать поклонников ХАМАС

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал «привлечь к ответственности» тех, кто поддерживает ХАМАС, передает Sky News.

Премьер-министр выразил сильную поддержку еврейскому сообществу в Великобритании после нападения ХАМАС на Израиль.

Сунак сказал: «Мы солидарны с Израилем и народом Израиля перед лицом этих варварских террористических актов».

«Вчера вечером я посетил синагогу в Лондоне, чтобы выразить свою поддержку еврейскому сообществу в Великобритании. Я четко заявил им, что мы обеспечим их безопасность», — сказал Сунак.

Британский премьер продолжил: «Полиции даны четкие указания и рекомендации от правительства делать все возможное для обеспечения безопасности сообщества».

Сунак пообещал, что полиция будет решительно пресекать любое поведение, нарушающее закон, в том числе по поддержке ХАМАС, который в Британии является запрещенной террористической организацией.

«Люди не должны поддерживать ХАМАС, и мы обеспечим привлечение людей к ответственности, если это произойдет», — сказал он.