Ценные советы Путина

Все стороны конфликта в Израиле должны стремиться свести к нулю ущерб гражданскому населению, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.

«Наша позиция заключается в том, что ущерб гражданскому населению должен быть минимизирован и сведен к нулю. Причем мы призываем к этому все конфликтующие стороны», - сказал Путин.

По его словам, «действия Вашингтона, пытавшегося монополизировать урегулирование на Ближнем Востоке, не учитывали коренных интересов палестинского народа»: «Имею в виду прежде всего необходимость реализации решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного палестинского государства».