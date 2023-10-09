Лавров едет к китайцам
Глава МИД России Сергей Лавров посетит Пекин и проведет переговоры с главой МИД КНР Ван И, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"В ходе пребывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Пекине – ожидается, что это состоится в период с 16 по 18 октября в связи с проведением 3-го международного форума "Один пояс – один путь" – запланированы его переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И", – сказала Захарова на брифинге во вторник.