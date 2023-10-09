Алиев говорит о мире
Азербайджанский народ переживает радость, гордость восстановления суверенитета, конституционного строя Азербайджана, говорится в послании президента Ильхама Алиева, направленном участникам 27-го заседания Совета министров Организации экономического сотрудничества, проходящего в Шуше.
«Устранение спустя тридцать лет существовавшей на наших территориях «серой зоны», ликвидация сепаратизма – это торжество международного права и справедливости», – сказал Алиев.
Отметив, что Азербайджан всегда был сторонником мира и автором мирных инициатив в регионе, глава государства добавил: «Исходя из принципа решения региональных вопросов при непосредственном участии стран региона, Азербайджан выдвинул формат сотрудничества «3+3». В настоящее время возникли исторические условия для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, подписания мирного договора и превращения региона Южного Кавказа в пространство мира и сотрудничества».