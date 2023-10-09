Героиня жуткого видео жива

Пропавшая в Израиле немка Шани Лук, кадры с которой облетели мир, находится в тяжелом состоянии в больнице сектора Газа. Ей нужна срочная эвакуация, сообщила мать девушки Рикарда, передает Bild.

Мать девушки в видеообращении к Bild сообщила, что ее 22-летняя дочь тяжело ранена и находится в больнице. В нем она умоляет федеральное правительство о помощи: «Вы должны действовать быстро и вывести Шани из сектора Газа!»

Видео с полумертвой Лук облетело весь мир на прошедших выходных: тяжелораненая девушка с дредами и татуировками неподвижно лежит в пикапе между боевиками ХАМАС и демонстрируется восторженной толпе, которая оплевывает ее.

Родители Шани уверены, что это их дочь и что ролик был снят на палестинской территории. Палестинские источники сообщили родственникам, что 22-летняя девушка находится в больнице ХАМАС.

Рикарда Лук заявила о еще одной улике, которая подтверждает, что пропавшая девушка жива: ее кредитную карту использовали в воскресенье вечером в магазине перед «Индонезийской больницей».

Деньги не сняли, но Рикарда Лук получила предупреждение от банка по электронной почте.

Напомним, в субботу утром боевики ХАМАС атаковали участников музыкального фестиваля Nature Party в Израиле. Очевидцы сообщили о резне, окончившейся по меньшей мере смертью 260 человек. Некоторых гостей мероприятия взяли в заложники.